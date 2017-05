Vendredi 19 mai 2017

Chronique Dark Habits - Cave Paintings "Tu trouves le True Metal assez chiant et passéiste ? Le Heavy et le Thrash te filent de l'urticaire ? Cramponne-toi à ton man-bun, fais gaffe à ton t-shirt Regarde Les Hommes Tomber et tes patchs Amen Ra/MGLA/Chelsea Wolfe, aujourd'hui on s'écoute Dark Habits [...]"