Prong sortira son douzième album Zero Days le 28 juillet via Steamhammer/SPV. La tracklist se dévoile dans la suite, et l'artwork peut être aperçu sur le facebook du groupe.

01 – “However It May End”

02 – “Zero Days”

03 – “Off The Grid”

04 – “Divide And Conquer”

05 – “Forced Into Tolerance”

06 – “Interbeing”

07 – “Blood Out Of Stone”

08 – “Operation Of The Moral Law”

09 – “The Whispers”

10 – “Self Righteous Indignation”

11 – “Rulers Of The Collective”

12 – “Compulsive Future Projection”

13 – “Wasting Of The Dawn”

14 – “Reasons To Be Fearful” (bonus track)