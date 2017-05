Vendredi 19 mai 2017

the Inspector Cluzo poursuit sa tournée Rockfarmers :

03/06 Jarny - Plein air de rock

04/06 Mainz - Mainz Open Ohr festival

10/06 St Denis de Pile - Musik a Pile

24/06 Septmonts - Pic'Arts festival

30/06 Arras - Mainsquare (main stage 17h)

05/07 St Malos du Bois - Poupet festival

07/07 Viveiro - Resurection festival

09/07 Limoges - Lost in Limoges

13/07 Carhaix - les Vieilles Charrues (scène 3 -1h)

14/07 Landresse - La Guerre du son

18/07 Nyon - Paléo festival

20/07 Aix en Provence - Zik Zac festival

22/07 Briouze - Artsonic festival

25/07 Arcachon - Vélodrome

28/07 Civray - Au fil du son

04/08 Rousson - Rocktambules festival

Vous pouvez réserver des billets via digitick.