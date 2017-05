Vendredi 19 mai 2017 Retour en fin 90's/début 2000 avec un top 30 Nu Metal par Spin, visible dans la suite. Et pour les anglophones, l'explication pour chacun des choix peut se voir là. 30. Rage Against The Machine – “Bulls On Parade”

29. Skrape – “Waste”

28. Mudvayne – “Dig”

27. Puddle Of Mudd – “Control”

26. Staind – “Mudshovel”

25. Spineshank – “New Disease”

24. Taproot – “Poem”

23. Kittie – “Brackish”

22. Soulfly – “Bleed”

21. Sevendust – “Black”

20. (hed)p.e. – “Bartender”

19. The Union Underground – “Across The Nation”

18. Adema – “Giving In”

17. Coal Chamber – “Loco”

16. Static-X – “Push It”

15. Saliva – “Click Click Boom”

14. Deadsy – “The Key To Gramercy Park”

13. Crazy Town – “Butterfly”

12. Drowning Pool – “Bodies”

11. Slipknot – “Wait And Bleed”

10. Orgy – “Stitches”

09. Powerman 5000 – “When Worlds Collide”

08. P.O.D. – “Boom”

07. Limp Bizkit – “Break Stuff”

06. Disturbed – “Down With The Sickness”

05. Linkin Park – “In The End”

04. System Of A Down – “Chop Suey!”

03. Deftones – “My Own Summer (Shove It)”

02. Papa Roach – “Last Resort”

01. Korn – “Freak On A Leash“

