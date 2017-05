Jeudi 18 mai 2017

Zeal&Ardor a été invité à l'émission L'album de la semaine sur Canal+, vous pouvez voir l'émission ici (et vous aurez droit à une vidéo où vous ne pouvez pas changer de fenêtre, celui qui a inventé ça subira les pires souffrance en enfer).

Pour rappel : Zeal And Ardor a été classé dans le top rédacteurs et top lecteurs Metalorgie 2016. Vous pouvez aussi consulter notre interview réalisée en janvier.