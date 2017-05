Mercredi 17 mai 2017

On vous parlait de PWR BTTM (Queer Rock) il y a peu, qui a sorti Pageant le 12 mai dernier. Ce week end, plusieurs accusations de viol ont été formulées à l'encontre du frontman Ben Hopkins. Depuis, le label et le promoteur se sont dissociés du groupe et toute leur discographie a été retirée des différentes plate-formes de musique en ligne. Un article complet se lit chez Les Inrocks. Pour rappel, le groupe prônait des paroles de tolérance et respect...