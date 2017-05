Dimanche 14 mai 2017

Dans la série "on peut être un génie talentueux (je laisserai à chacun de juger dans le cas présent) doublé d'un gros con", on vient d'apprendre à travers une interview de Billy Howerdel (A Perfect Circle, ancien guitar-tech de Nine Inch Nails), relayée par nos confrères de Metalsucks et ThePRP, que Trent Reznor a détruit sur scène lors du Downward Spiral Tour (entre 1994 et 1995) pas moins de 137 Gibson Les Paul (!!!), pour une valeur totale de plus de 164000$ à l'époque (267000$ de nos jours, en tenant compte de l'inflation). Un énorme et stupide gâchis.

Pour rappel, en début d'année, Eddie Van Halen a fait don de 75 guitares de sa collection personnelle à des écoles défavorisées des États-Unis. Une geste infiniment plus intelligent.