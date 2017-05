Jeudi 11 mai 2017

Peut-on être fan de Radiohead et geek des infrastructures routières? Apparemment oui et l'un d'entre aurait retrouvé l'endroit exact où la photo ayant servi de support à la pochette de OK Computer aurait été prise. Le cliché original daterait du 20 août 1996 et aurait été pris depuis la fenêtre de l'hôtel Hilton dans lequel le groupe avait passé la dernière nuit de sa tournée américaine.