En plus de leur concert à Clisson lors du Hellfest 2017, Cryptopsy se produiront en France à l'occasion de trois dates :

- 15/06 @ Usine à Chapeaux, Rambouillet

- 25/06 @ Le Klub, Paris

- 26/06 @ La Cartonnerie, Reims

Durant cette tournée, la formation québecoise interprétera son album None So Vile en intégralité.