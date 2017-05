Vendredi 12 mai 2017

Premier jour du Metalorgie Fest, qui verra se produire Plebeian Grandstand, Regarde les Hommes Tomber et Moonreich ce soir à Glazart( 7-15 avenue de La Porte de la Villette 75019 Paris / Metro 7 - Porte de la Villette). Toutes les infos sont sur l'event FB et on espère vous y voir, que ce soit pour voir les groupes, boire une bière ou bien démarrer le week end !

Pour rappel, demain vous pourrez retrouver Napalm Death, Lock Up, Brujeria et Power Trip au même endroit.