Avant-Première : Le premier clip de Bordure, "Test 9", est à découvrir en exclusivité dans la suite.

Bordure est un groupe formé en 2015 entre les villes de Lille et Paris. Le groupe joue un mélange psychédélique de leurs propres émotions et influences : des lignes de guitares mélodiques et acérées, des vocaux écorchés et intenses, une basse groovy, et une batterie à la fois douce et syncopée.

Style : Mathrock / Post-hardcore

FFO : At the Drive-in, Envy, Dance Gavin Dance