Samedi 06 mai 2017

Un petit groupe du nom de Dead Cross vient de sortir son tout premier morceau nommé Grave Slave (que voici). C'est sympa, c'est quoi le line-up ? Mike Crain et Justin Pearson aux cordes (The Locust et Retox), un dénommé Mike Patton (Faith no More, Fantomas et cie) au chant et un batteur inconnu du nom de Dave Lombardo (Suicidal Tendencies, Slayer ...) Autant dire que ça va passer inaperçu !