"Quel cross-over est à ton avis le plus improbable à faire ?

- Pantera et Slayer

- Pas assez de challenge ...

- Kvelertak et Slayer !

- Tu fais chier avec Slayer !

- Soulfly et Frontside

- Euh ... Ektomorf ? Nan un truc carrément barge !

- J'sais pas moi ! Black Sabbath et Mcdo ?

- Vendu !! "



Ainsi naquit Mac Sabbath ... (lien)