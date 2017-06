Mercredi 07 juin 2017

Concerts du Jour :

- Against Me !, The Bronx et Off Models seront ce soir à La Belle Electrique. Toutes les infos sont sur l'event FB. Les places sont en vente par là.

- Dizzy Mizz Lizzy (FB) sera ce soir à la Boule Noire (Paris). Les places sont disponibles chez Digitick, Fnac Spectacles et Ticketmaster. Toutes les infos pratiques se trouvent sur l'event FB.

- Make It Sabbathy #40 avec Yawning Man (Instrumental Desert Rock / Psychedelic Rock - USA) et Birdstone (heavy blues - FR) au Void (Bordeaux). Toutes les infos sur FB.