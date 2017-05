Jeudi 04 mai 2017

Concours: La 3e édition du Moshfest se tiendra les 12 et 13 mai à Secret Place (Montpellier) et réunira Sublime Cadaveric Decomposition, Blockheads, Crippled Fox, Inhumate, Appraise, Vengeance, The Arson Project, Riposte, Tina Turner Fraiseur, Lust For Death, Taste The Floor et Pendrak. Pour l'occasion, une place est en jeu pour les deux jours, il suffit de répondre à cette question. Toutes les infos sont sur l'event FB, et la billetterie est ici.