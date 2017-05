Jeudi 04 mai 2017

Powerflo (avec Sean Dog (Cypress Hill), Christian Olde Wolbers (ex Fear Factory), Billy Graziadei (Biohazard), Rogelio Lozano (ex-Downset.) et Fernando Schaefer (Worst)) ont dévoilé le titre Resitance. Il est extrait de leur album éponyme prévu pour le 23 juin. Niveau style, aussi étrange que cela puisse paraître cela semble bien être un mélange de toutes les formations citées.