Mercredi 03 mai 2017

12 groupes viennent compléter le line-up du Ieperfest : Boris, Clowns, The Curse of Millhaven, Die My Demon, Guilt Trip, Life Betrays Us, Mark My Way, Minded Fury, Mont-Doré, Nil Miserans, Seventh Circle, Zeal&Ardor. Cette annonce clôture quasiment l'affiche du festival, seul trois noms (dont une tête d'affiche) devant encore être annoncés.