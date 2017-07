Concert du Jour :

- Iced Earth sera à Kultufabrik (Luxembourg) ce soir, avec Sleeper's Guilt et Elysian Gates. Toutes les infos sur le site de la salle.

- Second jour du festival de Dour, qui aura lieu du 12 au 16 juillet. Tout le line-up se dévoile sur leur site internet. Pour ce second jour, ce sont des artistes comme Monolith Noire, Powell, Red Axes, Blanck Mass ou encore Animal Youth.