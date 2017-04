Lundi 01 mai 2017 "Si tu ne viens pas au Hellfest, le Hellfest viendra à toi !" Le Hellfest Warm Up Tour démarre le 10 mai. Dans la suite retrouvez toutes les dates et lieux de l'événement. Au programme : Un DJ, des animations, du merch et des pass 3 jours à gagner. 10-mai Mercredi, Le Havre, LE TETRIS

11-mai Jeudi, Londres, NEW CROSS INN

12-mai Vendredi, Lille, LE SPLENDID

13-mai Samedi, Vitry le francois, L'ORANGE BLEUE

14-mai Dimanche, Le Val D'Ajol, CHEZ NARCISSE

15-mai Lundi, Paris, LE BATOFAR

16-mai Mardi, Lyon, LE JACK JACK

17-mai Mercredi, Marseille, LE MOULIN

18-mai Jeudi, Toulouse, CONNEXION LIVE

19-mai Vendredi, Biarritz, L'ATABAL

20-mai Samedi, Angouleme, LA NEF

21-mai Dimanche, Nantes, LE FERRAILLEUR

