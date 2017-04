La Flèche d'Or, haut lieu culturel de l'Est parisien actuellement fermée pour travaux d'insonorisation, pourrait bien fermer définitivement (source : FB).

On espère bien évidemment que ce ne sera pas le cas et qu'une solution pourra être trouvée, car on a vraiment passé du bon temps dans cette salle ! Voici une petite sélection chronologique :

- galerie photo d'Andy Yorke du 11 novembre 2008

- live-report de Circa Survive du 11 septembre 2010

- interview de Paul Gilbert du 20 mars 2013

- live-report d'Anti-Flag du 23 juin 2016