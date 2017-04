Dimanche 30 avril 2017

Avis aux fans d'Evergrey, de Teramaze, ou d'Anubis Gate : on a fait de la place pour accueillir Pyramaze sur le site. Leur nouvel album, Contingent, est sorti avant-hier et on vous en reparlera très vite. Pour découvrir le groupe, A World Divided a été clippé récemment et on vous a mis ça dans la suite.