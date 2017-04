Samedi 29 avril 2017

Et voici la dernière annonce du Prophecy Fest, qui se tiendra du 28 au 29 juillet 2017 dans une grotte située dans le petit village allemande de Balver, avec :



- Solstafir, avec un set classique

- Spiritual Front avec un set spécial pour le festival intitulé "Armageddon Gigolo"

- Nhor pour leur premier concert

- le retour des Islandais de Glerakur après un passage remarqué en 2016

- Noêta pour leur premier concert hors de Scandinavie.



Ces groupes viennent s'ajouter à l'affiche déjà annoncée :



- Arcturus,

- Soror Dolorosa

- double set de Hexvessel (dont un acoustique)

- Lotus Thief

- Hypnopazuzu (avec Youth de Killing Joke et David Tibet de Current 93)

- The Moon and The Nightspirit avec une formation spéciale

- Dool avec une formation spéciale

- The Vision Bleak avec la section orchestrale Shadow Philharmonique

- Sun of the Sleepless (projet solo du chanteur d'Empyrium)

- Dornenreich en acoustique

- Irrwisch en tant que curateur visuel du festival, qui tiendra une exposition dans la grotte



Toutes les infos sur le festival sont disponibles à cette adresse.



Enfin, avant qu'il ne rejoigne Metalorgie, Neredude est allé à l'édition 2016 et en a fait un report complet, disponible ici. Un bon moyen de se faire un avis sur le festival.