Vendredi 28 avril 2017

Le prochain Dimmu Borgir devrait voir le jour à la fin de l'été ou en début d'automne, il contiendra 10 tracks et devrait être "surprenant" d'après le guitariste Silenoz. Il déclare que "Nous sommes au milieu en ce moment, mais je dirais qu'il a encore plus de variations que n'importe lequel de nos albums précédents. C'est plus épique et symphonique, c'est plus brutal, c'est plus primitif."