Jeudi 27 avril 2017

Louis-Paul Gauvreau (un nom tellement français qu'il ne peut être que Québecois) est un participant de l'émission La Voix (un nom d'émission qui ne peut être que Québécois, en France on l'a nommé The Voice comme des gros manches), et si on parle de lui c'est que ce dernier a une nouvelle fois tapé dans un répertoire metal, black metal même, avec une reprise de Incandescence sur le titre "L'abîme du Rêve" (oui c'est aussi un groupe Québécois), évidemment ça se matte ici (son précédent passage est lui là).