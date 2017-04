Lundi 24 avril 2017

Combo live-report et interview : Metalorgie est allé voir Persefone il y a dix jours à Paris. On vous raconte ici tout le bien qu'on a pensé du concert des Andorrans, accompagnés par Poem et Daturha ; et on vous propose aussi de lire ici la longue interview de trois membres de Persefone (Carlos Lozano, guitares / Marc Martins, chant / Moe Espinosa, claviers et chant) qu'on a réalisé à cette occasion.