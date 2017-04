Stoned Jesus a été contrait d'annuler sa tournée et ne pourra pas être présent à Colmar et Paris. MAIS :

- le concert du 25/04 au Grillen (Colmar) est maintenu avec avec 1000 Mods qui passe en tête d'affiche et Noise Incorporation en première partie (résa : Digitick, Fnac / Event FB).

- le concert du 27/04 à Petit Bain (Paris) est maintenu avec 1000 Mods qui passe en tête d'affiche et qui sera accompagné par Glowsun et Powder For Pigeons (Digitick, Fnac, Ticketmaster / Event FB).