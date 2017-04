Vendredi 21 avril 2017

Il sort dans une semaine mais on vous l'a déjà chroniqué, il s'agit de Dead Doll, le premier album de Volker : "A son écoute on y trouve des touches de Death Rock, Cold Wave, Horror Punk, Grunge, et même un côté Hard Rock 90's. Ce mélange pourrait être hautement indigeste sauf que chez Volker on a du savoir-faire et on sait combiner ces éléments [...]"