Lundi 17 avril 2017

Aaron Turner (Isis, Sumac, Old Man Gloom, etc...) vient de fonder un nouveau groupe avec le compositeur William Fowler Collins. Thalassa se concentrera sur une musique proche du Drone et sortira son premier album, Bonds Of Prosperity, le 15 mai chez Sige Records. Un premier extrait, "Face Obscure", s'écoute d'ores et déjà sur Soundcloud.