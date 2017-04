Dimanche 23 avril 2017

Suite à l'album R(a)ve paru en 2013, Përl (post-metal) est de retour en studio pour un nouvel album dont l'enregistrement et le mixage sont assurés par Etienne Sarthou, batteur du groupe Aqme. Le mastering quant à lui sera assuré par Magnus Lindberg (Cult of Luna) et l'artwork sera réalisé par Jeff Grimal (The Great Old Ones).