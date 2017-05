Concert du jour :

- Deuxième et dernier jour pour le festival Post In Paris avec au programme Fall Of Messiah, The Random Monsters, MIME, L'Impasse Mexicaine et bien d'autres au Bus Palladium de Paris. Infos et réservation ici.

- Du côté de l'Olympic Café, vous pourrez voir When Icarus Falls, Churchill, Point Mort et Mother Medusa. Toutes les infos sur l'event FB.