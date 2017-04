Vendredi 14 avril 2017 Fellwarden (Black Metal Atmosphérique par le frontman de Fen) sortira son premier album, Oathbearer, le 26 juin chez Eisenwald. Voici la pochette et la tracklist.



01. Guardian Unbound

02. Sun Of Ending

03. Wayfarer Eternal

04. In Death, Valiant

05. A Cairn-Keeper’s Lament

06. Sorrowborn

Partager : Laisser un commentaire Pour déposer un commentaire vous devez être connecté. Vous pouvez vous connecter ou créer un compte Commentaires Pas de commentaire pour le moment ◄ 1 ►