Mardi 11 avril 2017

Le Ten Twenty Fest aura lieu les 6 et 7 mai prochains à Roulers en Belgique. Au programme : Alkerdeel, Reproach, Vvovnds, Barque, The Afternoon Gentlemen, Fubar, My Minds Mine, Entrails Massacre, Whoresnation, CHVE, Haiden, Devastaiön, Grand Blue Heron, Majestic Sun, Travolta, E.B.D.B, Darmstadt Raw Peace, Murder Intentions, Naked Ape, Gura, Contradisanti, True Deep, Assur, VRV (infos, tickets).