Lundi 10 avril 2017 Le label français Deadlight Entertainment vient de mettre en ligne un sampler en téléchargement libre sur ses dernières sorties. En plus d'une jolie pochette (si vous aimez les chats) on vous laisse également la tracklist dans la suite.

1. Oracles - The Beautiful People (Marilyn Manson cover)

2. Primal Age - To Jeff w/ Julien Truchan (Benighted)&Koba (Loyal To The Grave)

3. Deliverance Band - Hung be the Heavens with Black

4. Babylon Pression - La Boîte à Partouze

5. Cowards - One Night in any City (THE HORRORIST cover)

6. Mystic Punishment - Sacred Fire

7. Nuisible - Death Legacy

8. Vortex of End - Black Blood Kapala

9. Who Am I - Never Look Back (2017 Contest Winner)

10. Lethaeos - Waves of Sand (2017 Contest Band chosen by Deadlight)







Partager : Laisser un commentaire Pour déposer un commentaire vous devez être connecté. Vous pouvez vous connecter ou créer un compte Commentaires Pas de commentaire pour le moment ◄ 1 ►