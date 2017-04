Lundi 10 avril 2017

Le 19 et 20 mai aura lieu à Saint-Omer (62), la deuxième édition du Dreamer Fest. Seront présents le vendredi : Letters written on dead leaves, Monsters, Luda, Noise Emission Control et WILD. Le samedi : Shadow of Shivah, Aphrodite's baby, Netfastcore, Colossus, When Reasons Collapse et Benighted. Toutes les infos et billetterie sur la page de l'événement Facebook. Vendredi 9€, samedi 13€, pass deux jours 20€.