Lundi 10 avril 2017

En vous promenant dans le métro à Bruxelles vous pourrez voir des pubs pour de l'affichage publicitaire, en effet sur un panneau on peut voir ce message :

"Les termites mangent le bois deux fois plus vite lorsqu'ils entendent du Heavy Metal ?" (photo)

Bizarrement ce genre d'info pseudo scientifique à tendance à activer le radar à bullshit, nous sommes donc allés vérifier ça.

Une étude de 1968, relatée dans le journal Miami News, du Dr. Trenchard Bowelson et son élève Jeanne N Collier a permis de montrer qu'effectivement certains sons avait tendance à rendre les termites plus actifs (les vibrations de la musique ressemblant aux propres messages des termites entre eux). Il indique même que la musique de Spooky Tooth (Rock anglais) les rendait bien plus efficaces que n'importe quel autre musique avec lesquels le test a été fait.

Depuis, cette info a été reprise un peu partout, s'est modifiée... pour finir par indiquer un facteur de rapidité, et le genre musical de passer du Rock'n roll au Heavy Metal.

Le saviez-vous ? Vous voyez en moyenne 350 publicités par jour (version basse des estimations de la pression publicitaire, source). Et certaines disent pas mal de conneries.