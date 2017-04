Wattie, le chanteur de The Exploited, a fait une attaque cardiaque vendredi soir alors que le groupe est actuellement en tournée en Belgique. Il est tiré d'affaire et le groupe a annoncé qu'ils allaient assurer le reste de la tournée avec Jorge Herrera (le chanteur de The Casualties) en guest.

The Exploited et The Casualties seront notamment de passage à Paris mardi 11 avril à la Maroquinerie (event FB).