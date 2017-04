Samedi 08 avril 2017

Night Demon (NWOTHM / Californie) vient de mettre en ligne une lyric video pour son titre Hallowed Ground, deuxième extrait de son deuxième album Darkness Remains qui sortira le 21 avril chez SPV. La vidéo se mate ici et comme on est sympa, on vous met également leur clip de Welcome To The Night, sorti il y a peu.

Night Demon sera de passage en France pour deux dates le mois prochain :

- 09.05 - Marseille - Le Molotov

- 10.05 - Aubière - Bucephal's Local