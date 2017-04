Vendredi 07 avril 2017

Chronique et nouvel Album Du Moment Dodecahedron - Kwintessens "Dodecahedron écartèle l'esprit, livrant une offrande dédiée au plus haut des cieux et aux plus noires abîmes. Autrefois plus suffocants sur leur premier méfait, les géniteurs de Kwintessens livrent une ode à la dissonance, empruntant ici les voies sinueuses foulées par Ved Buens Ende, Deathspell Omega, Terra Tenebrosa ou Blut Aus Nord [...]"