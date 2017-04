Vendredi 07 avril 2017

Ce soir à La Scène Michelet de Nantes, Stoned Orgies vous a concocté une soirée brisage de nuque avec les concerts de Love Sex Machine (Sludge) et Crackhouse (Doom) pour 6€ en prévente (Digitick - Weezevent) ! Et pour que la fête soit plus folle, un BBQ sera mis en place à partir de 19h (ramenez vos grillades - omni, végé, vegan welcomed !), ainsi que des stands de merch Deadmunchstreet/La Vieille Main, des shots gratuits pour les détenteurs d'un billet ainsi qu'une tombola pour gagner un tatouage Deadmunchstreet ! Orgie de gras et ode à l'headbang ! Retrouvez toutes les infos sur l'événement Facebook.