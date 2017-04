We Care Booking et Sick My Duck vous proposeront cet été la deuxième édition du Paris Punk Rock Summer. Au programme :

- 31/07/2017 : Teenage Bottlerocket, Pears, Get Dead, Jodie Faster.

- 01/08/2017 : Good Riddance, Face to Face, Not On Tour (+ surprise)

Les places sont en vente chez Weezevent (et il reste des pass 2 jours à prix réduit). Toutes les infos pratiques se trouvent sur l'event FB.