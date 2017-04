Mercredi 05 avril 2017

Comity (Extreme Post Hardcore - Paris) reprend du service et part en mini-tour à la fin du mois d'avril, avec notamment une date à Rennes (Mondo Bizarro) le 27/04 avec Birds in Row et Fange, puis deux dates en compagnie de Pilori (crust/grind - Rouen) à Rouen (Hipster Café, le 28/04) et à Lille (Le Modjo, le 29/04).