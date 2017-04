Mardi 04 avril 2017

Live-Report : Royal Republic a mis à feu et à sang le Trabendo le mois dernier, mais aucune révolution n'a encore éclatée pour réclamer leurs têtes ! Il faut dire qu'ils avaient bien été épaulé par Tim Vantol et The Wholls. Pour la suite, c'est par ici.



Royal Republic sera en concert le 2 décembre 2017 au Cabaret Sauvage (prévente).

Tim Vantol sera en concert le 23 octobre 2017 à la Maroquinerie (prévente).