Samedi 01 avril 2017

Le Download Festival français (du 9 au 11 juin à Brétigny-sur-Orge) proposera des animations sur le camping du site avec des concerts sur une Firefly Stage (avec Hypno5e et Psykup en autres), un Dj, et même des courts métrages. Il y aura également la possibilité tous les matins de faire son marché, des bars et des espaces de restaurations.