Jeudi 30 mars 2017

Torque (le groupe, si vous avez pensé au film on est vraiment désolé pour vous), l'évolution de Vio-lence, va réediter son premier album. On retrouve dans ce groupe Phil Demmel, plus connu pour son poste au sein de Machine Head. L'album était sorti en 1996 et sa réedition sera agrémenté de démo enregistrée en 1997, ça sort le 31 mars chez Megaforce. Et si vous voulez écouter à quoi cela ressemble suivez ce lien.