Lundi 27 mars 2017

Kronos a décidé de mettre un terme à son aventure. Retrouvez ici le communiqué du groupe.

Les amis,

Nous tenons à vous informer que le groupe donnera son dernier concert lors de l'Asylum Metal Fest samedi prochain, le 1er avril.

Les vies personnelles et familiales de chacun ayant beaucoup évolué ces dernières années, il est devenu compliqué à l'heure actuelle de s'investir à 100% dans le groupe. Cette décision n'a pas été facile à prendre mais elle est mûrement réfléchie.

L'aventure qui a commencé il y a plus de 20 ans avec Mike et Grams va prendre fin mais KRONOS laisse derrière lui 4 albums qui ont marqué le death metal français et même international... c'est pour nous une très grande fierté.

Grande fierté également d'avoir joué et partagé les scènes avec tant de groupes talentueux, des plus petits aux plus grands, partout en France et aux quatre coins de l’Europe, et d'avoir rencontré des personnes exceptionnelles tout au long de ces années. Nombreux sont devenus des amis.

Merci à vous tous qui nous avez soutenus si longtemps, merci d'avoir été présents et de nous avoir permis de grandir dès le début grâce à votre soutien. Merci à toutes les personnes de près comme de loin qui nous ont aidés dans tous les domaines durant ces années (manageur, organisateurs, distributeur, label, zine etc...)

A noter que vous pourrez retrouver certains des membres du groupes dans différents projets dans le futur.



Up the titan