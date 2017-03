Samedi 25 mars 2017

Ecoute Exclusive : Dragunov est un Duo batterie-guitare créant un post metal instrumental gras sombre soviétique apocalyptique spatial et épidémique à la frontière du doom. Après avoir défendu sur scène le premier EP “637”, ils s'apprêtent à sortir, le 12 Avril 2017, via Blue Wave Recordings (le label de Abysse), Korolev leur premier album qui affine leur style avec un son plus massif et plus atmosphérique. Dragunov vous attend pour vous transporter à travers leurs prochains lives durant la tournée Française en Avril 2017.



Alors que le titre s'écoute dans la suite, le disque se précommande par là.