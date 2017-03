Vendredi 24 mars 2017 Skelethal (Death Metal Old School - Lille) sortira son premier album le 23 juin chez Hells Headbangers Records. Voici la pochette et la tracklist. Le morceau Chaotic Deviance est en écoute par là.



01. Sons Of Zann

02. Spectral Cemetery

03. Chaotic Deviance

04. Glimpse Of The Great Purpose

05. Catharsis

06. Pantheon Of The Abyss

07. Scaly Smelly Flesh

08. Outer Conviction

09. Morbid Ovation

10. Soon To Be Dead (CD bonus)

11. Macabre Oblivion (CD bonus)

