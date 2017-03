Jeudi 23 mars 2017

Et voilà le The Voice finlandais qui nous refait le coup du chanteur metal dans son émission (ça doit être dans le chier des charges des The Voice!), évidemment on a le droit à des réactions disproportionnés digne d'un mauvais porno, le gars chante "Psychosocial" de Slipknot et se débrouille plutôt bien.