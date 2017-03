Jeudi 23 mars 2017

Voilà les nouvelles sorties de Camion Blanc :

- Dicorock Reprises, cover versions et plagiats : le livre passe en revue les adaptations réussie ou foirée, les choses légales comme les plagiats honteux, ... Disponible ici.

- Les dossiers Sadique-master Dissection du cinéma underground extrême : Le livre va parler des films allant du gore allemand aux films undergrounds new-yorkais des années 80, au Bis d'exploitation crasseux et immoral, aux OFNI expérimentaux les plus déments, jusqu'à l'intégration de la pornographie dans le cinéma déviant. Dispo ici.

- De Nico aux clubs techno La face cachée d'Ibiza : Retour sur la vie nocturne d'Ibiza, des débuts hippies aux clubs d'aujourd'hui. Disponible ici.