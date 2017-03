Jeudi 23 mars 2017

Le web t’intéresse et t’as envie de participer à un projet cool ? Alors c’est peut-être pour toi : on a récemment débuté une grosse refonte de Metalorgie (ne piaffez pas trop d’impatience, ce n'est que le début) et on aimerait bien faire ça proprement et si possible proposer un peu plus qu’un simple webzine pour cette V5.

On propose déjà aux membres de pouvoir créer des listes de groupes favoris, de noter des albums, on propose également différentes façons de naviguer pour favoriser la découverte (par style musical, par label, par pays, par cycle de chroniques, …) mais on aimerait pousser cela encore plus et surtout le rendre facile et agréable à utiliser.

Vous êtes plus de 100 000 chaque mois à visiter le site, on existe depuis bientôt 16 ans, on a des milliers de chroniques / groupes / … déjà référencés, il y a donc certainement moyen de proposer un site qui facilite la découverte, qui évite de louper un concert sympa près de chez soi, qui permet d’élargir ses connaissances, ...



Du coup si tu as des connaissances en UX / UI et as envie de participer à ce projet : viens ! Tu es webdesigner et aimerais participer à cette refonte : un petit mail ? Tu penses que tes compétences seraient utiles au site? Contacte-nous !



T’as de supers idées pour améliorer le site ? Et bien un petit mail aussi. (NB : OUI ça sera responsive, vous pourrez naviguer sur le site sur votre mobile comme sur votre ordinateur). Ah aussi si jamais tu ne le sais pas : Metalorgie est géré par une équipe de bénévoles, est entièrement indépendant et est autosuffisant économiquement.